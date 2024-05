Furti a gogo nelle campagne foggiane, agricoltori allo stremo: "Ci rubano di tutto e ogni giorno"

Come se non bastassero le problematiche legate alle bizze del clima, dalla siccità agli eventi atmosferici estremi, o ai rincari determinati dal momento storico, per arrivare agli sversamenti di rifiuti e ai danni cagionati dalla fauna selvatica. Ad acuire la crisi del comparto agricolo c'è anche il fenomeno, ormai cronicizzato, dei furti nelle campagne.

Quelli che un tempo erano eventi sporadici, sono diventati una triste consuetudine. Delle vere e proprie organizzazioni criminali agiscono nell'ampio territorio provinciale facendo razzia di ogni bene, dai mezzi agricoli ai raccolti, passando anche per gli oggetti di valore modesto. Uno stato d'assedio per il quale Coldiretti ha, nei mesi scorsi, interessato la Commissione Parlamentare Antimafia.

Nel territorio di San Severo gli episodi non si contano più: "Se ci assentiamo anche solo per un paio d'ore e lasciamo un giubbotto, al nostro ritorno non lo troviamo più", il racconto a FoggiaToday del titolare di una azienda agricola in agro di San Severo, che nelle ultime settimane ha denunciato diversi furti.

"La campagna dei pomodori è appena iniziata, da pochi giorni abbiamo iniziato il trapianto e già siamo stati derubati di una motopompa, un gruppo generatore, cavi della corrente e le sommerse per il pozzo", racconta.

L'ultimo furto è accaduto nella notte tra martedì e mercoledì scorso: "Hanno agito nel breve lasso di tempo in cui abbiamo fatto ritorno a casa. Il tempo di una doccia e una breve cena. Una volta tornati in campagna abbiamo notato che le attrezzature erano state portate via".

La recrudescenza del fenomeno è ormai lampante: "In passato è accaduto di subire dei furti, ma erano episodi piuttosto infrequenti. Ora, sono diventati all'ordine del giorno". Una situazione piuttosto preoccupante: "Negli anni scorsi i furti potevano verificarsi alla fine della campagna del pomodoro, lo si metteva anche in conto, e i danni non erano così gravi. Ma adesso siamo ancora all'inizio. Non oso immaginare che cosa possa accadere nei prossimi mesi. Non possiamo neppure lasciare un vassoio in polistirolo con le piantine, perché il giorno dopo non lo troveremmo più".

Intanto, il conto è già piuttosto salato: "Abbiamo già subito circa 20mila euro di danni. Ma ci sono tanti miei amici e colleghi che stanno vivendo la stessa situazione, non se ne può più".

La sistematicità degli episodi conferma la presenza di uno o più gruppi organizzati, che agiscono in maniera capillare sul territorio: "Studiano i movimenti, conoscono le abitudini, sanno come e quando agire. E lo fanno indisturbati. Si dividono le zone, c'è il gruppo che opera nella zona di San Severo, un altro che agisce nella zona di Rignano. Ecco perché quasi ogni notte c'è un agricoltore che subisce un furto. E in giro non si vede una pattuglia".

Alle vittime non resta che denunciare: "Ci dicono che aumenteranno i controlli, ma il problema resta e siamo noi a pagarne le conseguenze, perché vediamo il nostro lavoro andare in fumo, e migliaia di euro di danni da sostenere".