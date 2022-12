È caccia ai ladri di bagni chimici: raffica di furti nei cantieri autostradali del Foggiano

La Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari e all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria emessa dall’ufficio Gip del Tribunale di Foggia, su richiesta della locale Procura, nei confronti di due persone presunte responsabili del reato di ricettazione.

L’attività di indagine svolta dalla Polizia Stradale di Foggia, diretta e coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha permesso di fare emergere gravi indizi di colpevolezza (accertamento compiuto nella fase delle indagini preliminari che necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa) a carico dei due soggetti, in ordine alla commissione del reato contestato.

In particolare, il personale della sottosezione autostradale di Foggia.aveva iniziato ad indagare sui molteplici furti di wc chimici installati presso i cantieri stradali presenti lungo il tratto della A14 che la Polizia Stradale vigila in via esclusiva.

Il susseguirsi sempre maggiore di tali furti, determinava la continua sospensione dei cantieri e di conseguenza un progressivo rallentamento dei lavori in corso, con inevitabile nocumento anche per la sicurezza del tratto di autostrada oggetto di manutenzione.

Successivamente, presso un autoparco è stata rinvenuta diversa merce provento di furto tra cui un’autovettura a cui erano stati alterati gli elementi identificativi.

Nel contempo, continua incessante l’attività di prevenzione della Polstrada di Foggia per arginare l’illegalità diffusa lungo le principali arterie stradali della Capitanata.