Salve Foggiatoday, abito a Foggia in zona San Ciro. Nella notte tra mercoledì e giovedì hanno tentato di rubare la mia auto. Infatti al mio risveglio l'ho ritrovata in queste condizioni. Inoltre, a quanto pare, non sono l'unico della zona ad aver subito furti o tentativi di furto. Pertanto invito i cittadini del quartiere ad esser vigili e tenere gli occhi aperti.