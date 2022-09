Furti a gogò tra via 25 aprile e via Castiglione: "È ormai impossibile parcheggiare l'auto"

Ciao Foggia Today, ti scrivo per segnalarti un problema che credo, purtroppo, hanno in tanti e da tempo (ormai qualche anno). Si tratta dei furti che avvengono ai danni delle autovetture parcheggiate in una zona ben precisa del centro di Foggia. È impossibile ormai lasciare la propria autovettura tra via 25 aprile, vico Conciatoi, via Castiglione o anche al parcheggio della Maddalena senza ritrovarla con un finestrino rotto, una portiera forzata e l’abitacolo a soqquadro.

I ladri, evidentemente, sono passati dal furto di stereo ad accontentarsi di prendere qualsiasi cosa di potenzialmente rivendibile. Un problema che si trascina da tempo e che, quindi, potrebbe essere risolto individuando il soggetto o i soggetti che si muovono in quella zona, anche alla luce del giorno visto che i furti avvengono anche di pomeriggio. Servono controlli da parte delle Forze dell’Ordine che invece non ci sono. Senza dimenticare che si tratta di aree con parcheggi a pagamento e che dovrebbero, teoricamente, essere meno esposte ai ladri e maggiormente “sorvegliate”. Non molto lontane dal luogo dove, solo qualche giorno fa, è stato strappato dalle mani un cellulare a un bambino da parte di un balordo.