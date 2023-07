Sanseveresi in trasferta per i furti d’auto: nei guai tre giovani in giro con arnesi da scasso

Da San Severo a Termoli per rubare le auto dei turisti. A finire nei guai sono tre giovani della cittadina dell’Alto Tavoliere - due 22enni e un 23enne - denunciati dai carabinieri per possesso ingiustificato di grimaldelli e chiavi alterate.

In particolare, i carabinieri della sezione radiomobile di Termoli hanno fermato i tre, tutti pregiudicati, in atteggiamenti sospetti mentre percorrevano, a bordo di un’auto, via dei Lecci, nel centro termolese.

All’esito della perquisizione personale e veicolare i tre sono stati trovati in possesso di una serie di arnesi da scasso, utilizzati per il furto di autoveicoli, tutti sottoposti a sequestro penale e messi a disposizione della Procura di Larino, alla quale sono stati deferiti.