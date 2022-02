Piovono furti d'auto nel quartiere Ferrovia: "Schifosi criminali". Una potentina: "Non verrò più a Foggia"

A Foggia piovono segnalazione di furti d’auto in zona Ferrovia. A denunciarlo è il comitato a difesa del quartiere della Stazione ai quali alcuni automobilisti hanno denunciato di aver parcheggiato le auto ma al loro ritorno di non averle più ritrovate.

Il 22 febbraio, in via Trento, in pieno giorno, è stata rubata una Kia Sportage. Nella notte del 23 febbraio il proprietario di una Jeep Compass ha denunciato il furto in via Piave: “Sono sicuro che ormai sia già smontata in pezzi, ma ciò che mi preoccupa è la normalità con cui noi foggiani siamo costretti ad affrontare situazioni che nei paesi civili non accadono praticamente mai”.

Il testo della segnalazione prosegue così: “Ieri notte a Foggia sono stati denunciati ben sette furti d'auto. Siamo alla follia, ciò che preoccupa è il senso di impotenza e sopraffazione a cui noi onesti lavoratori (a differenza di questi schifosi criminali) siamo purtroppo soggetti da decenni. È inutile provare a dire che succede dappertutto: dalle altre parti d'Italia i furti d'auto non avvengono con questa frequenza e quante volte sono firmate dai nostri compaesani?

Uno speciale ringraziamento lo dedico alle istituzioni che hanno permesso di trasformare questa città nella patria della delinquenza; a chi alimenta i furti d'auto acquistando pezzi di dubbia provenienza; ma soprattutto a chi applica pene ridicole per questi schifosi criminali i quali - finché subiranno al massimo i domiciliari - continueranno imperterriti a campare come pidocchi sulle spalle della brava gente".

Poco meno di una settimana fa, al nostro quotidiano una donna della provincia di Potenza aveva denunciato il furto della sua Fiat 500 nel parcheggio di un centro commerciale: “Ovviamente non verrò mai più a Foggia. Mi dispiace per la città, ma è ormai una situazione surreale”