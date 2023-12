Foggiani fermati dalla polizia, nervosismo a bordo fa scattare la perquisizione: viaggiavano con attrezzi per rubare le auto

Sono stati sorpresi dalla polizia stradale con attrezzi per aprire e forzare serrature o bypassare le centraline delle automobili: tre soggetti della provincia di Foggia, di cui due già noti alle forze dell'ordine, la scorsa notte sono stati intercettati a Pescara da una pattuglia della polstrada e fermati per un controllo, durante i quali gli occupanti dell'auto hanno mostrato evidenti segni di nervosismo.

Insospettiti dal loro comportamento, gli agenti hanno eseguito un'accurata perquisizione personale e sull'auto, nel corso della quale sono stati rinvenuti diversi attrezzi: giraviti, mole a batteria, pinze, guanti, torce a anche strumentazioni elettroniche finalizzate ad eludere le centraline dell'auto più moderne.

Si presume che fossero in trasferta per compiere il furto di un veicolo. I tre sono stati denunciati con il divieto di far rientro nel comune di Pescara per tre anni. Nella circostanza sono stati sottoposti a sequestro anche componenti elettronici che saranno oggetto di ulteriori accertamenti.