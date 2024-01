Quindici auto rubate per 350mila euro di danni: arrestati tre ladri, i colpi di notte nelle Marche

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Osimo e i colleghi della Compagnia di Cerignola, hanno arrestato tre cerignolani tra i 22 e i 25 anni, ritenuti responsabili di una serie di furti d'auto compiuti in orario notturno in alcune città delle Marche.

I tre, dopo un accurato sopralluogo, forzavano le portiere dei veicoli e una volta aperti, sostituivano le centraline. In modalità “staffetta”, chi fungeva da apripista, lungo la strada del ritorno informava al telefono informava della presenza delle forze dell’ordine, per evitare guai ai complici alla guida delle auto appena rubate.

Accusati di furto aggravato, continuato e in concorso, durante l'articolata attività investigativa scattata per via di una serie di furti compiuti ad Ancona e a Falconara Marittima a partire dalla seconda decade di settembre 2023, ma segnalati in tutta la regione - da Fano fino a San Benedetto del Tronto passando per Osimo - sono stati rilevate 15 automobili portate via, per un valore di 350mila euro

Nella notte del 20 settembre 2023, a Sirolo, gli indagati sono stati fermati ed identificati dai militari della stazione di Osimo, mentre il mese successivo, nella notte del 24 ottobre, i Carabinieri del Norm di Osimo hanno seguito l’auto con i tre a bordo fino a Fano, dove, grazie al contributo fornito dalla locale Compagnia, sono stati fermati e trovati in possesso di quattro centraline per autovetture di attrezzi creati appositamente per l’apertura dei veicoli.

Auto che, una volta arrivate nel territorio Foggiano, sarebbero state smontate, mentre i ricambi immessi velocemente sul mercato illecito. Ora si trovano nel carcere di Foggia: per una quarta persona indagata, si procede in stato di libertà.