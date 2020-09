Furti e danneggiamenti continui, operatori 118 di Borgo Incoronata nel mirino dei malviventi: "Qui è il paradiso dei ladri. Fate qualcosa"

Gli operatori della postazione 118 di Borgo Incoronata sono allo stremo. Stanchi di subire furti, danneggiamenti e atti vandalici in danno delle loro auto, quelle private, quelle con le quali ogni giorno si recano al lavoro.

La situazione va avanti da tempo ormai, ed è sempre più pesante. Difficile da gestire. Ultimi episodi, in ordine di tempo, il furto della Kia di un autista-soccorritore avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, e il danneggiamento del finestrino di un Golf la scorsa notte. In pratica un tentato furto fallito solo per un caso fortuito.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non sono i primi casi e, purtroppo, non saranno gli unici: negli ultimi 15 mesi, infatti, sono stati registrati 4 furti (due a segno, due tentati) di automobili in danno di diversi operatori della postazione, che si trova in una zona isolata che la rende facile 'preda' per i malviventi. "Qui per i ladri è il paradiso. Fate qualcosa".