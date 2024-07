"Fra le azioni di prevenzione si è discusso e convenuto anche di specifiche iniziative contro il rischio di altre possibili attività delittuose. Siamo, e saremo sempre più, vigili e attenti. Il Comune e le imprese turistiche saranno al fianco delle Forze dell’Ordine per garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti adottando tutte le iniziative per una comune azione di prevenzione e contrasto alla criminalità" il commento congiunto di Lodispoto e Capacchione.

A Margherita di Savoia, la città delle Saline un tempo appartenuta alla provincia di Foggia, frequentatissima nel periodo estivo da parecchi vacanzieri provenienti dalla Capitanata, avventori saltuari o proprietari di abitazioni, i dati sui furti sono incoraggianti, atteso che, come è emerso nell'incontro del comitato provinciale di sicurezza che si è svolto ieri mattina presso la Prefettura Bat, i reati sarebbero diminuiti del 33% e, più nello specifico, del 25% quelli dei furti di auto, quest'ultima vera piaga soprattutto nel periodo estivo.

Furti d'auto in calo ma non abbastanza: più forze dell'ordine e telecamere per i vacanzieri di Margherita di Savoia