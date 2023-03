Don Antonio sconvolto, due auto rubate e una incendiata nei pressi della chiesa Sacro Cuore: "Sfregio brutale"

"Una macchina era di una nostra educatrice che, dopo un pomeriggio di lavoro, doveva tornare a casa ma non l'ha trovata" - così inizia lo sfogo di don Antonio Carbone, il parroco salesiano della chiesa Sacro Cuore. Uno sfogo amaro che racconta degli ultimi fatti di cronaca che hanno interessato la sua comunità.

Due auto rubate e una incendiata a pochi metri all'oratorio e dalla casa famiglia. Sono solo gli ultimi di una serie di eventi che sono accaduti a pochi metri da una realtà che tenta di smuovere gli animi di un quartiere simbolo di degrado sociale.

Don Antonio, assieme ai suoi collaboratori, si spende molto per questa terra e per il suo quartiere, ma spesso si scontra con questi atti vili, come l'ultimo: durante una partita di calcio un'auto è stata rubata proprio all'interno degli spazi parrocchiali, anche a dispetto della presenza di chi era in campo e magari si poteva accorgere di quanto stesse accadendo.

Ma don Antonio si dice ancora più convinto che quanto sta facendo per i suoi parrocchiani sia la strada giusta per cambiare passo.