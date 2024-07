Rubano tre auto in pochi minuti, scatta l'inseguimento da film: acciuffato 20enne di Foggia

Un 20enne di Foggia è stato bloccato a Fermo dagli agenti della Squadra Mobile del posto all’esito di un rocambolesco inseguimento a tre auto rubato, recuperate e restituite ai proprietari. Dentro sono stati trovati arnesi atti allo scasso, centraline elettroniche e altro materiale utile alle indagini. A riportare la notizia è il Corriere Adriatico.

L’inseguimento è scattato quando i poliziotti hanno notato una Fiat Punto, una Vollswagen T-Cross e un’Audi A1 procedere a distanza ravvicinata e a velocità sostenuta.

Quando gli agenti si sono avvicinati con l’autocivetta, i conducenti dei veicoli hanno premuto il piede sull’acceleratore e si sono dati alla fuga, durante la quale, dopo aver imboccato una strada senza uscita, hanno abbandonato le auto rubate e sono scappati tra i campi circostanti.

Tuttavia, uno di loro è stato bloccato e denunciato per ricettazione e porto di armi ed oggetti atti ad offendere. Nei suoi confronti il questore ha emesso un foglio di via obbligatorio per quattro anni.