Auto danneggiate o rubate nel parcheggio dell'ospedale: "Non si può andare avanti così"

?Nonostante gli appelli e le sollecitazioni, tutto continua come nulla fosse. Ora basta, gli operatori sanitari di Cerignola necessitano una attenzione maggiore da parte delle istituzioni?.

E? l?appello del segretario generale della Uil Fpl Foggia, Gino Giorgione, rispetto alla lunga serie di atti vandalici e furti d?auto che avverrebbero nel parcheggio riservato ai dipendenti dell?ospedale Tatarella e che le vittime avrebbero già denunciato e poi segnalato al sindacato.

?Siamo pronti anche ad un?azione di protesta per garantire la sicurezza di chi quotidianamente lavora per la salute dei cittadini di Capitanata? tuona Giorgione: ?Non si può andare avanti così? conclude.