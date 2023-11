"Al semaforo ti puntano la pistola, ti fanno scendere e ti rubano la macchina"

All'ex sindaco di Cerignola Franco Metta evidentemente non è andata giù la versione dei passeggeri di un treno saliti a Termoli ma di Campomarino, che nel corso di una "chiacchierata da scompartimento", hanno affrontato il tema dei furti di auto in provincia di Foggia: "Uno di questi fa una dichiarazione forte: io da Termoli quando devo muovermi per andare verso Sud, evito di passare per Cerignola, per Foggia e per San Severo, perché li rubano le macchine"

Nulla quaestio secondo il primo cittadino: "Che è un dato di fatto, ma anche a Bari, Bisceglie, Trani, non solo Cerignola".

La cosa che non è andata giù a Metta, è il pourparler sulla dinamiche dei furti: "A un certo punto questo signore fa: sai mi hanno raccontato che a Cerignola se sei fermo a un semaforo, ti bussano a un finestrino con la canna della pistola, te la puntano, ti fanno scendere e ti rubano la macchina".

L'avvocato penalista ha pensato di intervenire, salvo poi alzarsi per andare a prendere un caffè: "Mi sono sentito offeso, abbiamo un sacco di problemi ma questa cosa francamente non è vera. Mi è rimasta sullo stomaco perché mi sono allontanato, invece avrei dovuto dirgli: amico, quale film hai visto. Abbiamo tanti problemi ma mi pare stiate esagerando".