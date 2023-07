Furti d'auto in trasferta, sgominata banda foggiana: nei guai cinque giovani

Sono ritenuti responsabili di numerosi furti aggravati in concorso i cinque soggetti, tutti originari della provincia di Foggia, deferiti all’autorità giudiziaria dal personale della Squadra mobile della Questura di Campobasso. Il provvedimento arriva a seguito di una accurata attività di indagine avviata dopo la denuncia di furto di una Fiat Panda modello ‘Cross’, avvenuto lo scorso mese di settembre nel capoluogo molisano a opera di ignoti.

Grazie alla proficua attività info-investigativa, nonché alla visione delle immagini del sistema di sorveglianza comunale e all’analisi di banche dati, gli uomini della Squadra Mobile sono riusciti a identificare i tre autori del reato, tutti giovanissimi ma già noti alle forze dell’ordine, denunciandoli all’Autorità Giudiziaria. Dagli accertamenti svolti è emerso che i tre soggetti fossero legati ad alcuni gruppi criminali attività nell’area di San Severo.

Le indagini sono proseguite, per accertare l’eventuale coinvolgimento dei tre giovani anche in altri furti di auto commessi nello stesso periodo sia nel comune di Campobasso che nel basso Molise. L’attività di polizia giudiziaria ha consentito di confermare l’ipotesi investigativa e di individuare altri due componenti della banda specializzata in furti d’auto, anch’essi noti alle forze dell’ordine nonché originari della provincia di Foggia, entrambi denunciati all’Autorità giudiziaria per furto in concorso.