Furti d'auto, carabinieri avanzano sospetti su una banda di Cerignola: scatta il controllo e il foglio di via da Ancona 

Furti di auto ad Ancona, i carabinieri avanzano sospetti su una banda di Cerignola.

Come riporta AnconaToday.it, tutto è partito dal controllo di una macchina 'sospetta', con a bordo 4 uomini, tutti provenienti dal Foggiano: intorno alle 2 della scorsa notte, i militari hanno intercettato una Fiat Panda, con quattro uomini a bordo che percorrevano molto lentamente via Trieste.

Il sospetto era che i quattro stessero facendo un giro di ricognizione dopo aver visto alcuni tentativi di furto andati a vuoto nelle notti precedenti lungo il viale della Vittoria. Fatto sta che i soggetti a bordo sono stati fermati e controllati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tutti con precedenti di polizia, non avevano nulla né addosso né in auto, così se ne sono potuti andare. Tuttavia i carabinieri, convinti che non fossero lì per caso, hanno identificato i quattro 4 e li hanno proposti al Questore di Ancona per un foglio di via obbligatorio dal capoluogo delle Marche.