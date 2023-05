Furti negli appartamenti, ladri operavano di giorno e svaligiavano le case con grande rapidità: due arresti sul Gargano

Furti negli appartamenti, si aprono le porte del carcere per due persone originarie di San Severo per le quali i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di San Giovanni Rotondo, unitamente a quelli della stazione di San Marco in Lamis, hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, su richiesta della locale Procura della Repubblica.

I due sono indagati per i reati di furti in abitazione, consumati nei comuni di San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis. Le indagini svolte dagli operanti sotto la costante direzione e coordinamento della Procura della Repubblica di Foggia, si sono concentrate nell’arco temporale compreso tra luglio 2022 e febbraio 2023, in seguito alla presentazione di alcune denunce per furto sporte dalle parti offese residenti nei due comuni garganici, a cui è seguito un sopralluogo dei militari.

Le indagini consentivano di appurare che i due indagati operavano in orari diurni introducendosi in abitazioni site all’interno di condomini e, con grande rapidità, si impossessavano di denaro, gioielli e oggetti di valore; la refurtiva di diversi furti è stata in seguito, almeno in parte, recuperata dai Carabinieri e poi riconosciuta dalle vittime dei furti in abitazione.