Furgone di un'impresa foggiana fermato a Bari: era carico di riifuti trasportati illecitamente

Un furgone carico di rifiuti speciali non pericolosi con a bordo 13 bustoni da 100 litri cadauno, appartenenente a una impresa con sede in provincia di Foggia, è stato intercettato in via Di Giesi nel quartiere San Paolo di Bari, dalla polizia locale nell'ambito della lotta di contrasto agli scarichi abusivi e ai trasporti di rifiuti illeciti. L'impresa titolare risultava sprovvista di iscrizione all'albo dei Gestori ambientali e il mezzo era privo di qualsiasi documento riguardante il trasporto rifiuti. Il furgone è stato sequestrato ed è attualmente a disposizione dell'autorità giudiziaria.