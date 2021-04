Non è vero che non ci sono i furbetti del vaccino: indagate in Puglia 53 persone, anche noti imprenditori

Sono 53 le persone indagate dalla Procura della Repubblica di Bari con l’accusa di truffa aggravata e falso relativa alla vicenda dei furbetti o “sleali’ dei vaccini che avrebbero saltato la fila.

Ci sarebbero anche noti imprenditori baresi tra i primi 27 indagati, ai quali i carabinieri del Nas ieri hanno notificato l’avviso di garanzia con l’invito a presentarsi davanti al Pm Baldo Pisani, titolare delle indagini, il prossimo 30 aprile. Nei giorni successivi toccherà ai restanti 26.

Eppure il 22 scorso Michele Emiliano, a Timeline su Sky Tg 24, aveva sostenuto che non ve ne fossero di furbetti: “L'inchiesta la sto facendo io col nucleo ispettivo e per ora non abbiamo trovato nulla di particolare".

Dichiarazioni sorprendenti nonostante il responsabile del Nirs giorni prima avesse fatto intendere il contrario, precisando però l’impossibilità di indicare una percentuale certa

I furbetti ci sarebbero e hanno nomi e cognomi. “Limitando l’osservazione al periodo dicembre-gennaio, risultano 7.305 vaccinazioni anomale, prescindendo dagli operatori sanitari su cui c’è bisogno di approfondimento perché cresciuti a dismisura” aveva dichiarato Fabiano Amati, l’unico consigliere regionale di maggioranza che ha affrontato la vicenda