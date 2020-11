L'ultimo saluto di Foggia a Vincenzo Maffeo: domani i funerali del 35enne investito e ucciso sulla Statale 16

Si terranno domani, alle 16, nella chiesa di San Giovanni Battista, a Foggia, i funerali di Vincenzo Maffeo, il 35enne travolto e ucciso lo scorso sabato mattina, da un pirata della strada, lungo la statale 16.

La salma di Maffeo si trova attualmente nella cappellina del Policlinico Riuniti e verrà trasferita domani in chiesa, per il rito funebre. Maffeo è stato travolto e ucciso da un autotrasportatore in corsa sulla Statale 16, mentre era sul ciglio della strada a causa di un'avaria alla sua auto.

L'impatto è stato fatale per il 35enne foggiano: è morto sul colpo. Nelle ore successive all'incidente, la polizia stradale - incaricata dei rilievi e delle indagini del caso - ha individuato e arrestato (l'accusa è di omicidio stradale e omissione di soccorso) un autotrasportatore 50enne di Torremaggiore.