Ritrovato nel Po il corpo di Saverio Battista, foggiano scomparso nel Bolognese: martedì i funerali

Drammatico epilogo nella vicenda del 67enne Saverio Battista, originario del Foggiano, scomparso alcune settimane fa nel Bolognese. Il suo corpo, già privo di vita, è stato ripescato lo scorso venerdì pomeriggio nel Po. I suoi funerali si terranno mercoledì 12 aprile, alle 11, nella chiesa di San Giovanni Bosco, a Bologna.

Saverio aveva fatto perdere le sue tracce la sera del 30 gennaio. A denunciarne la scomparsa era stata la moglie, che si era rivolta anche alle telecamere della nota trasmissione Rai 'Chi l'ha visto?'. La sua auto era stata ritrovata chiusa e perfettamente parcheggiata nella zona di lido Po a Boretto (zona frequentata dalla coppia), motivo per cui le indagini dei carabinieri si erano concentrate sin da subito sul fiume. La presenza dell'uomo in quella zona era stata confermata anche dalle telecamere presenti in zona. Pochi giorni fa, però, il drammatico epilogo, quando i vigili del fuoco di Mantova hanno individuato il corpo dell'uomo in fondo al fiume. Ai carabinieri il compito di ricostruire gli ultimi istanti di vita di Saverio.