Foggia saluta Ninni per l'ultima volta

Si svolgeranno questo pomeriggio alle 16.30 presso la Chiesa della Comunità Emmaus, i funerali di Sante Bertarelli, per tutti Ninni, il 54enne di Foggia morto improvvisamente per un malore mentre si trovava nel dormitorio di via Mastelloni, dove aveva appena dato il buongiorno agli ospiti. Operatore del Pronto Intervento Sociale, era una persona dal cuore d'oro, volontario al servizio degli ultimi. Umile e disponibile. Riservata e ironica.

"Una vita in salita, ma anche di riscatto e di impegno. Si occupava dei poveri. Accoglieva, aiutava, sosteneva".

Ninni, 54 anni, ha lasciato un vuoto incolmabile nelle persone che lo hanno conosciuto. Struggente il messaggio su Facebook di Giuliana, una delle due figlie insieme a Rossana.