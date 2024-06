Foggia rende onore ad Agostinacchio: "È stato il sindaco di tutti, ha amato profondamente la sua città"

Un mazzo di rose bianche, parzialmente coperte dalla toga che ‘abbraccia’ delicatamente il feretro. Nella Cattedrale di Foggia, la cittadinanza ha dato il suo ultimo saluto all’avvocato, onorevole Paolo Agostinacchio, il primo sindaco di Foggia eletto direttamente dal popolo, nonché il più longevo (nove anni).

“Il sindaco di tutte e di tutti”, come lo ha definito la sindaca Episcopo nel suo elogio funebre: “Si è distinto nella professione forense, ha saputo conquistare la considerazione e il rispetto nell’attività parlamentare, ha saputo incarnare con la sua personalità e il suo carisma la riforma che ha portato all’elezione diretta dei sindaci”.

Una personalità che gli ha consentito di “traghettare” l’Amministrazione comunale dalla Prima alla Seconda Repubblica, “senza mai sottrarsi alle sue responsabilità, né mai venire meno al confronto leale con gli avversari politici, pur senza mettere in discussione la sua identità e collocazione politica”.

Un sindaco che ha amato profondamente la sua città, cercando di restituirle decoro urbano e un ruolo da protagonista. Nell’esaltare le doti umane di Agostinacchio, la sindaca Episcopo ha ricordato anche le sue lacrime e il dolore nel padiglione 71 dell’Ente Fiera, che accolse le 67 bare delle vittime del rollo di viale Giotto: “Quelle sono state le nostre lacrime”.

“L’omaggio che gli è stato tributato nelle ultime ore, la partecipazione a questa cerimonia sono spontanee e toccanti. Vanno ben oltre le appartenenze e gli schieramenti. Ed è il modo più bello e sincero per essere accanto ai suoi familiari, ai suoi amici, per ringraziare l’onorevole Agostinacchio per quanto fatto per questa città, per i suoi insegnamenti, il suo rigore, per il suo essere stato un riferimento prezioso per una vasta comunità”, ha aggiunto la prima cittadina.