L'ultimo saluto di San Marco a Matteo Paglia. Il sindaco: "Voleva creare un centro specialistico per bambini autistici"

Si svolgeranno questa mattina alle 10 nella Cattedrale di San Marco in Lamis, i funerali di Matteo Paglia, tra i commercialisti più importanti della provincia di Foggia e della Puglia deceduto dopo una malattia al San Raffaele di Milano il 21 giugno scors.

Una scomparsa che ha colpito l'intera comunità sammarchese, che ancora oggi fa fatica a crederci. Paglia era figura di riferimento della città dei due conventi.

Questa mattina il sindaco lo ha ricordato sottolineando il suo per la comunità sammarchese. "Era un professionista serio, stimato e preparato, grande mediatore, uomo sensibile ed attento alle vicende cittadine, sempre disponibile a partecipare alle iniziative che interessavano il nostro territorio. Era legato alla nostra città e ne ha rappresentato l’appartenenza in ruoli di prestigio come vicepresidente della Bcc di San Giovanni Rotondo e consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Foggia. Ruoli non solo professionali che lui esercitava con un occhio sempre rivolto alla sua città, non facendo mai mancare l’appoggio ad ogni iniziativa culturale organizzata sul territorio"

E ancora, ha aggiunto il primo cittadino, Paglia "era una figura di riferimento per imprenditori ed operatori economici non solo sammarchesi, ma era anche attento e sensibile ai problemi sociali della comunità, rimanendo sempre e con discrezione nell’anonimato. Ultimamente mi parlava, con entusiasmo e coinvolgimento, della sua intenzione di creare a San Marco un centro specialistico per bambini autistici. E ricordo anche l’amico, sempre vicino nei momenti difficili e sempre pronto a dare consigli"

Merla conclude: "Sicuramente, in un momento storico così delicato come quello che stiamo vivendo, la sua professionalità e conoscenza del settore economico avrebbe rappresentato un valore aggiunto per tutti. Matteo ci ha lasciati in silenzio, come nel suo stile, e da oggi San Marco in Lamis perde una figura di riferimento che tanto ha dato alla nostra comunità"