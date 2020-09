L'ultimo saluto a Mariapia e Luciano, i coniugi morti in un incidente nel giorno del loro anniversario di matrimonio

Sono stati celebrati questa mattina nella chiesa madre di Torella dei Lombardi i funerali di Mariapia Mastrominico e Luciano Loria morti in seguito ad un terribile incidente stradale avvenuto domenica scorsa nel giorno del loro anniversario di matrimonio.

La tragedia lungo la Statale 272, che collega San Severo a San Marco in Lamis all'incrocio di San Matteo per Apricena ribattezzato "della morte", teatro, già in passato, di altri incidenti anche mortali.

Luciano di 71 anni è morto sul colpo mentre Maria Pia di 68 anni è deceduta poco dopo presso l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza dove era stata trasportata in condizioni gravissime da un'ambulanza del 118. Nell'impatto sono rimasti feriti il figlio delle vittime, la nuora e i tre nipotini che viaggiavano nel minivan. E i cinque occupanti del Suv Mercedes.

I due coniugi avevano deciso di fare una gita fuoriporta sul Gargano per festeggiare il loro anniversario di matrimonio ma purtroppo hanno trovato la morte