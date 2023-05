Torremaggiore è pronta a dare l'ultimo saluto a Jessica, la ragazza di 16 anni uccisa dal padre

Si svolgeranno lunedì 15 maggio, alle 10.30 presso la parrocchia 'Gesù Divino Lavoratore' di Torremaggiore, i funerali di Jessica Malaj, la ragazza di 16 anni uccisa dal padre Taulant la notte del 7 maggio in un appartamento al primo piano di via Palmiro Togliatti al civico 31.

Assassinata con almeno quattro coltellate al torace, è deceduta durante la corsa in ospedale per le gravi ferite riportate. Prima che il suo cuore smettesse di battere avrebbe pronunciato alcune frasi in lingua albanese, comunque incomprensibili agli operatori sanitari intervenuti sul luogo della tragedia.

Jessica era intervenuta per difendere la madre, aggredita in piena notte dal 45enne panettiere in camera da letto. Il suo corpo è stato trovato riverso a terra nel soggiorno.

Secondo la madre Tefta, la ragazza in passato avrebbe subito molestie sessuali dal padre, motivo per il quale, la madre avrebbe costretto il marito ad installare le telecamere, le stesse che hanno ripreso gram parte dell'omicidio e del tentato omicidio.