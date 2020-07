Lacrime e dolore a Orta Nova per l'ultimo saluto a Gabriele, il ragazzo allegro dalla bontà e dal sorriso contagiosi

Si sono svolti ieri pomeriggio ad Orta Nova i funerali di Gabriele Campanella, il ragazzo di 20 anni morto per le ferite riportate nel terribile incidente stradale avvenuto il 22 luglio scorso sulla Sp 110 Ordona-Castelluccio dei Sauri in prossimità del bivio della morte per Foggia.

Struggente l'addio all'uscita dalla chiesa del feretro bianco avvolto da una corona di fiori. Lacrime, dolore e il lungo applauso di conoscenti e amici che erano lì ad attenderlo. Ad accompagnarlo in cielo il volo di palloncini bianchi: "Desideravi una mega festa in futuro per l'apertura del tuo bar. Tanto tempo passato insieme a sognare e progettare il nostro futuro, io che avrei dovuto farti tanti palloncini per l'inaugurazione e invece guarda un po', i palloncini oggi son volati per te e la festa era tutt'altro di quello che ci aspettavamo. Gabriele Campanella avrai sempre un posto speciale nel mio cuore" scrive Lucia su Facebook.

La morte di Gabriele ha scosso un'intera comunità, tanti i messaggi di chi lo ha conosciuto e oggi lo ricorda come un ragazzo solare, generoso e con tanti sogni nel cassetto.