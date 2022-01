Oggi l'ultimo saluto ai fratellini morti tra le fiamme del ghetto: "Non è vita tra stracci e cartoni"

Le due bare bianche al centro della chiesa di San Rocco, a Stornara. A celebrare il funerale dei fratellini bulgari è stato mons. Luigi Renna, che durante l'omelia ha indirizzato parole durissime verso chiunque sfrutti a proprio vantaggio il disagio dei migranti: "Chiunque abbia guadagnato un solo euro o un solo voto dallo sfruttamento di questa gente proverà un rimorso tale, che se non porta al pentimento oggi, non darà pace per l'eternità". Le spoglie dei due fratellini resteranno nel Foggiano | IL VIDEO