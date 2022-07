Domani l'ultimo saluto a Francesco Pio D'Augelli. Chiesto accesso alla cartella clinica del 16enne ristretto a Bari

Si svolgeranno domani mattina alle 10 nella chiesa Santa Croce di via Don Felice Canelli, i funerali di Francesco Pio D’Augelli, il ragazzo di 17 anni deceduto in seguito a una coltellata infertagli lunedì sera in via Lucera da un 16enne ristretto in stato di fermo presso il tribunale dei minorenni di Bari, con il quale quella sera, la vittima – su richiesta dell’accoltellatore – si era incontrato per un chiarimento sui messaggi che nei mesi precedenti il sedicenne aveva inviato sui social alla sua fidanzata.

La coltellata ha reciso l’aorta sottorenale di Francesco provocandogli la morte nel giro di pochissimi minuti, il tempo di percorrere alcuni metri sulle sue gambe, gli ultimi della sua vita, e di accasciarsi al suolo. Nel giro di pochissimi minuti D'Augelli avrebbe perso moltissimo sangue, inutili i tentativi di salvargli la vita nonostante tutte le procedure di rianimazione cardiopolmonare compiute presso il pronto soccorso dell'ospedale Masselli Mascia.

Nel frattempo, nel tardo pomeriggio di ieri, decine e decine di amici, parenti e conoscenti hanno partecipato a un momento di preghiera organizzato in suo onore in Piazza Incoronazione. Lacrime di dolore, urla strazianti e un lungo applauso al lancio in volo dei palloncini impugnati dai presenti. "Sei sempre nei nostri cuori".

Sempre nella giornata di ieri, è stata eseguita l'autopsia. I risultati si sapranno tra novanta giorni. "Ci sono delle indicazioni che abbiamo già valutato" si limita a dire a Foggiatoday l'avvocato delle parti offese, Luigi Marinelli, che preferisce attendere l'esito della perizia. Alcune cose non tornerebbero.

Disposta la perizia supplementare, ad horas il prof. Francesco Introna per la Procura del tribunale dei Minorenni di Bari, si recherà in carcere per acquisire la cartella clinica del minore, che ha dichiarato di aver ricevuto due pugni in faccia prima di sferrare la coltellata fatale.

Inoltre, prima di lasciare il luogo del delitto, il ragazzino avrebbe effettuato una videochiamata al fratello di Francesco, nel corso della quale, mostrando la mano insanguinata, gli avrebbe suggerito di recarsi sul posto per accompagnare il 17enne in ospedale. "L'ho accoltellato" (continua a leggere)