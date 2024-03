Il giorno dell'addio a Francesco, il 23enne morto sul lavoro: proclamato il lutto cittadino a Stornara

Si svolgeranno domani 27 marzo a Stornara presso la Chiesa di San Rocco i funerali di Francesco Albanese, il 23enne morto tragicamente in località 'Contessa', in agro di Stornara, il 27 febbraio scorso durante i lavori di messa in opera di un impianto di irrigazione.sul lavoro. Il sindaco Roberto Nigro ha proclamato il lutto cittadino e ordinato, per l'intera mattinata, la chiusura degli uffici comunali e delle scuole di ogni ordine e grado, oltre all'esposizione della bandiera a mezz'asta con nastro nero presso gli edifici comunali.

Il primo cittadino di Stornara ha altresì ordinato la chiusura di tutti gli esercizi commerciali con l’abbassamento delle serrande dalle ore 10:30 fino alle 12:30, fino alla conclusione della cerimonia funebre e la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche.

"Considerato che la notizia ha scosso profondamente l’intera cittadinanza che ha dimostrato viva commozione per questo drammatico evento e ritenuto doveroso esprimere alla famiglia la vicinanza e il cordoglio dell’intera cittadinanza, la proclamazione del lutto cittadino è il modo con il quale l’amministrazione comunale intende manifestare solennemente e tangibilmente il proprio dolore e quello dell’intera comunità per questa tragica perdita".

Anche il sindaco di Carapelle Umberto Di Michele e l'amministrazione si associano al dolore che ha colpito il vicesindaco Ulderico Spinapolice, le famiglie Pistillo-Albanese e la comunità di Stornara per la tragica perdita del caro Francesco.