"Ci aspettavamo più gente ai funerali di Franca"

Per l'avvocato Enrico Rando, difensore dei familiari della tabaccaia uccisa il 28 agosto durante una rapina a Foggia, potrebbero esserci nuovi elementi rispetto all'omicidio - "troppo efferato" - di Francesca Renata Marasco, per tutti Franca, per il quale sono indagati l'esecutore, un 43enne originario del Marocco, e una persona di 70 anni ritenuta complice del delitto. "Le indagini non sono ancora chiuse, la famiglia vuole che sia fatta luce su questa vicenda".

Sui funerali che si sono svolti in Cattedrale, l'avvocato non si nasconde: "Ci aspettavamo un po' più di gente, questa è una città intorpidita da mille problemi, speriamo che si svegli prima"