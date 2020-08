Un lungo applauso e il rombo dei motori: l'addio di Foggia per Rosario Manese, proprietario di Bike Center

Un lungo applauso e il rombo di decine di scooter e motociclette per l'ultimo saluto a Rosario Manese, 67enne foggiano proprietario di 'Bike Center', investito e ucciso pochi giorni fa, alla periferia della città, travolto da un'auto in via Manfredonia. I funerali dell'uomo, punto di riferimento per gli appassionati di moto dell'intera Capitanata, si sono svolti questa mattina, presso la chiesa del Carmine Nuovo di Foggia | IL VIDEO