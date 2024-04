E' il giorno dell'addio a don Valter Arrigoni: "Gli abbiamo voluto bene qui a Foggia"

Si svolgeranno questo pomeriggio alle 16 presso la Cattedrale di Foggia le esequie di don Valter Maria Arrigoni scomparso ieri 10 aprile a Foggia.

Nelle scorse ore, appresa la notizia della scomparsa del monaco diocesano, decine di foggiani e fedeli, hanno ricordato la figura del parroco.

Tra questi c'è anche l'assessore al Comune di Foggia, Lorenzo Frattarolo: "Il mio primo ricordo in assoluto è legato ad un episodio indelebile, direi intorno alla fine degli anni ‘80. Una messa domenicale, un signore distinto entra con la moglie a celebrazione in corso, attraversa la navata centrale e si va a piazzare al primo banco. Quel signore lo riconosco subito perché era lo stesso che tutte le estati veniva a Pugnochiuso ed era accolto in pompa magna da tutti gli spiaggianti con il bagnino a portarlo a zonzo nella baia con il pattino, tipo risció a Pechino. Al momento dell’omelia, i presenti non fanno in tempo a sedersi che il prete rompe il silenzio con veemenza inaspettata e fa una ramanzina con tanto di dito puntato al signore in prima fila, che diventa paonazzo, tra i presenti sconcertati per la lesa maestà. La chiesa era la Madonna Del Rosario, il prete don Walter Arrigoni, il signore era niente pó pó di meno che il Ministro Vincenzo Russo. Disallineato, provocatore, fragile, a suo modo rivoluzionario, con un grande carisma e un’inesauribile vena polemica, a don Walter ho voluto bene come in tanti qui a Foggia".

Su Facebook lo ha ricordato anche il consigliere comunale Nunzio Angiola: "Un uomo di Dio. Grande predicatore, grande coscienza critica, amó profondamente la Chiesa che è in Foggia. Lo conobbi quando era parroco alla Madonna del Rosario. Giungano le mie condoglianze alla sua famiglia e e alla sua comunità, anche a nome del Movimento Politico “Cambia”.

Anche i Fratelli della Stazione hanno riservato un pensiero al parroco scomparso: "Alla fine degli anni '90 un sacerdote rivoluzionario, al termine delle sue affollate celebrazioni, invitava i giovani della Parrocchia ad andare in stazione per incontrare i senzatetto. Da quell'invito si formò un gruppo di ragazzi che, ogni sera, portava pizza e bibite a chi viveva in stazione. Da quel nucleo originario, qualche anno dopo, nacquero i Fratelli della Stazione. Quel sacerdote era Padre Valter Arrigoni, che oggi ha lasciato i suoi affetti terreni per ricongiungersi al Padre. Ci uniamo in preghiera con la famiglia e con quanti gli hanno voluto bene".

Così il collega Claudio Botta: "Don Tonino (Intiso), don Valter (Arrigoni), mons. Casale. La chiesa rivoluzionaria e radicata nel sociale, tra la gente e vicina ai bisognosi e attenta ai problemi e alle emergenze, che ho raccontato, ammirato e vissuto per tre anni, quando ero un giornalista agli esordi. La morte di don Valter chiude oggi una stagione bellissima che spero mons. Ferretti possa riaprire e continuare, sarebbe il modo più vero per ricordarli degnamente. Buon viaggio, anima sempre sorridente e generosa".

"Don Walter è stato mio padre spirituale per moltissimi anni e nel periodo più delicato spiritualmente della mia vita. A lui debbo molta della mia forza e della mia resilienza. Aveva un carisma di predicazione raro che riempiva con la sua immensa cultura biblica e la sua grande fede. Umanamente non era una persona facile e gli piaceva scandalizzare perché il suo unico obiettivo era Cristo e l’amore di Dio! Lo ha trasmesso a tantissime persone e ora riposerà in Pace. Prego che Dio lo stia coccolando!" scrive Antonella.

"Ciao padre Walter Arrigoni, abbiamo avuto la gioia di condividere il pranzo del primo dell’anno. Grazie per essere stato amico sincero, presente nei momenti difficili con le parole giuste e con le tue considerazioni dense di cultura e sagace ironia" il ricordo di Mariaelena