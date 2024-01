L'ultimo saluto a Cosimo, il sovrintendente di polizia morto a 51 anni: "Era il nostro gigante buono"

Si svolgeranno questa mattina alle 10 presso la Chiesa di San Guglielmo e Pellegrino i funerali di Cosimo Ciro Giannini, il poliziotto deceduto improvvisamente per un valore, verosimilmente un infarto, la sera del 5 gennaio mentre alla guida della sua auto percorreva le 'Tre Corsie', in via Paolo Telesforo all'altezza di D'Angelo Arredamenti (leggi qui i dettagli).

L'agente di polizia, 51 anni, ha accostato con il veicolo in prossimità dell'incrocio con via Napoli e da quel momento non si è più ripreso. Nemmeno i disperati tentativi dei sanitari della postazione del 118 della Macchia Gialla di salvargli la vita attraverso manovre di rianimazione, sono servite. Il 'Gigante buono', così come lo avevano ribattezzato colleghi e amici, purtroppo non ce l'ha fatta. Oggi l'ultimo saluto del sovrintendente, che lascia due figli.