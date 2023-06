L'ultimo saluto di Foggia a Claudio, il bimbo di 53 giorni deceduto in circostanze tragiche

Si sono svolti questa mattina presso la chiesa Madonna del Rosario di via Guglielmi a Foggia, i funerali di Claudio, il bambino di 53 giorni deceduto al Policlinico Gemelli di Roma, dove il 17 giugno scorso era arrivato in elisoccorso in gravissime condizioni. La madre, Maria Laura, è distrutta dal dolore per quel figlio che aveva desiderato e ottenuto dopo tanto tempo.

Il suo legale, l'avv. Michele Sodrio, nei giorni scorsi ha ricostruito l'accaduto. La tragedia è avvenuta a Vico del Gargano, dove la donna si era recata per far visita ad alcuni parenti. Sarebbe inciampata durante una passeggiata su una strada in discesa proprio mentre portava il figlio con il passeggino.

Ora è indagata per omicidio colposo, un atto dovuto ha precisato l'avv. Sodrio. Nei prossimi sessanta giorni verranno effettuati gli esami istologici. Dall'autopsia eseguita il 23 giugno a Roma, sempre secondo quanto ha riferito agli organi di stampa il legale ortese, sul corpo della vittima sarebbe emersa una sola lesione compatibile con la caduta dal passeggino. E nessun segno di maltrattamenti o scuotimento, come da prima ipotesi.

Quindi, Claudio sarebbe morto per le gravissime lesioni alla testa da caduta accidentale. La madre aveva autorizzato l'espianto degli organi. Alla vigilia dei funerali che si sono svolti oggi, Sodrio si era detto rammaricato dall'atteggiamento di "profonda differenza", di alcune persone presenti durante la tragedia, che, a suo dire si sarebbero rifiutati di riferire l'accaduto che stanno conducendo le indagini.

Il fascicolo è passato dalla Procura della Repubblica di Roma a quella del capoluogo dauno.