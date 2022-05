L'addio a Cesare Sangalli, l'ultimo saluto di Foggia al giornalista morto per un malore

Si svolgeranno questa mattina, mercoledì 25 maggio, presso la chiesa San Giovanni Battista i funerali di Cesare Sangalli, giornalista freelance e responsabile a Foggia del gruppo Amnesty International, deceduto lunedì scorso per un malore improvviso durante un incontro pubblico nell’aula magna del dipartimento DeMet - Economia, Management e Territorio - dell’Università di Foggia. Le esequie di Sangalli – attivista di pace e diritti umani – si terranno nella chiesa San Giovanni Battista. Il 58enne lascia una moglie e due figli, che aveva adottato.

Originario di Portoferraio, nel giorno della disgrazia, aveva preso da poco la parola e stava disquisendo di armi e pace con l'ex ministro della Difesa originario di Peschici, Mario Mauro, quando si è accasciato improvvisamente al suolo, cadendo all'indietro. Era in corso l’incontro pubblico dal titolo 'È finita la pace? organizzato dal Centro culturale Arché, in collaborazione con la rivista scientifica Nuovo Meridionalismo Studi e con il patrocinio del Csv Foggia. La tragedia di via Ammiraglio Alberto Da Zara ha scosso la comunità foggiana (i messaggi di cordoglio).