Fumo e roghi infestano Foggia: aria irrespirabile, costretti a barricarci in casa

ss. 16 tra lo svincolo di via lucera e via san severo · Foggia

Venerdì scorso, 29.09.2023, l’aria era come al solito irrespirabile e così ho chiamato il 113. L’operatore era molto interessato alla cosa ed ha inviato i vigili del fuoco e una pattuglia, ma i roghi restano ed il fumo pure.

Quelli di queste ultime settimane insistono sempre sugli stessi terreni che si affacciano sulla statale 16 tra lo svincolo di via Napoli e quello di via Lucera e il fumo nero e acre invade come sempre tutta la città per quasi tutto il giorno con forti punte notturne.

Come documentato dalle foto allegate scattate nella sera di venerdì 29 settembre e la mattina di sabato 30, insieme agli arbusti di pomodoro, bruciano certamente buste di plastica nere, e se sotto quegli enormi cumuli ci dovesse essere ancora dell’altro dovrebbero verificarlo le autorità.

Ma anche se non ci fosse plastica a bruciare (ma c’è) si sta cercando di normalizzare una situazione che non è normale: una città invasa dal fumo quasi tutto l’anno, una statale spesso a visibilità ridottissima, una intera cittadinanza tappata dentro casa per cercare di respirare meno veleno possibile.

Non è normale perché ci sono delle norme precise che vietano questo scempio e che prevedono la detenzione. Art. 256 del Codice dell'Ambiente (D.Lgs. n° 152/2006) vieta di bruciare rifiuti di qualsiasi tipo, anche provenienti da attività agricole e agroindustriali. L'articolo 256 bis formulato dal Decreto Legge n.136 del 10.12.2013 di riforma dei reati ambientali, introduce il reato di combustione illecita di rifiuti (punito con la reclusione) a carico di chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate: le pene previste variano da 2 a 6 anni a seconda si tratti di rifiuti ordinari o pericolosi.

Inutile far perdere tempo a vigili del fuoco e forze dell’ordine mandandoli sui campi se poi non si persegue il conduttore o il proprietario del campo stesso. Spero che le autorità facciano il loro dovere. Non vogliamo diventare la nuova terra dei fuochi.