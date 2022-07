Fumo invade le carreggiate: chiusa A14 tra Foggia e Cerignola est, traffico bloccato e 2 km di coda

Intorno alle 15:30, sull’autostrada A14 Bologna - Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Foggia e Cerignola Est in entrambe le direzioni a causa del fumo che invade le carreggiate per un incendio limitrofo in scarpata al km 571+500. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato in entrambe le direzioni: al momento, come riferisce Autostrade per l'Italia, si registrano 2 km di coda in direzione Pescara e un km di coda al bivio A14/A16 Napoli-Canosa e Cerignola est per Tratto Chiuso.

Per gli utenti diretti a Bari, uscita obbligatoria a Foggia, proseguire sulla SS16 Adriatica e rientrare in Autostrada a San Severo. Percorso inverso per gli utenti diretti a Pescara.

Sul luogo dell'evento, sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l'Italia.

Aggiornato alle 16.37