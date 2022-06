Fumo in carreggiata, chiuso il tratto A14 tra Cerignola Est e Foggia Zona Industriale, in direzione Pescara e in direzione Bari. La chiusura temporanea è stata disposta intorno alle 15 per la presenza di fumo in carreggiata dovuto a un incendio alla vegetazione in corrispondenza del km 576. Sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale ed il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l'Italia.

Attualmente sul luogo dell?evento il traffico è bloccato e non si registrano code.