Fumi tossici: individuati terreni dove bruciavano stoppie di residui vegetali

"Non è accettabile subire giornalmente la presenza di fumi tossici che creano enormi danni alla nostra salute e all'ambiente". È il commento di Roberto Nigro, sindaco di Stornara, dove nelle scorse ore i carabinieri del locale Comando e del Comando forestale hanno individuato i terreni dove dalla scorsa notte era in corso la bruciatura di stoppie di residui vegetali.

Non si tratta di un caso isolato, a giudicare dalle diverse segnalazioni giunte dai cittadini che lamentavano la presenza di fumo che rendeva l'aria a tratti irrespirabile. I militari sono intervenuti prontamente avviando le procedure previste dalla legge per sanzionare il proprietario dei suddetti terreni: "L'accensione e la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricole e forestale è vietata nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre. Nel restante periodo, dal 1° ottobre al 31 maggio è possibile bruciare, solo in piccoli cumuli e non superiore a tre metri steri giornalieri a ettaro", ricorda il sindaco del comune dei Cinque Reali Siti, che invita la cittadinanza a segnalare alle autorità la presenza di fumi in ogni momento della giornata.