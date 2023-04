“C’è una fuga di gas”, l'allarme è infondato ma porta alla scoperta di un sacchetto con polvere pirica

"C'è una fuga di gas": l'allarme, scattato ieri sera, in via De Curtis, a Carapelle, si è rivelato infondato ma ha permesso a vigili del fuoco e carabinieri di recuperare un sacchetto contenente polvere pirica. Immediato l'intervento degli artificieri dell'Arma che hanno messo in sicurezza il sacchetto - recuperato in un'area comune di alcuni garage interrati - e lo hanno fatto brillare in luogo sicuro. Stando alle prime indicazioni raccolte, si tratterebbe di alcuni etti di polvere pirica, la "base" per confenzionare qualsiasi tipo di ordigno. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che dovranno risalire al proprietario del materiale e capirne lo scopo.