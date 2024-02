Tolleranza zero contro i fruttivendoli abusivi: controlli in corso in zona via Vittime Civili

Anche questa mattina agenti della polizia e della polizia locale sono impegnati dalle 7 nei controlli che vanno avanti da alcune settimane, più o meno ogni 15 giorni, finalizzati all'accertamento del possesso della licenza e del regolare esercizio da parte degli ambulanti.

Oggi 22 febbraio le operazioni si sono concentrate in zona via Vittime Civili. Nel corso dei precedenti accertamenti, è emerso che alcuni fruttivendoli erano in possesso di licenza itinerante, ma avevano occupato il suolo pubblico abusivamente, piazzando a terra la merce.

Il primo febbraio erano stati sgomberati due mercatini ortofrutticoli abusivi all’altezza di via Einaudi, angolo via De Petra e di via Silvio Pellico, angolo viale Ofanto.

Ai trasgressori erano stati contestati la violazione della Legge Regionale n. 24/2015 sul Codice del Commercio per il mancato possesso delle relative licenze e violazioni agli articoli 15 e 20 del Codice della Strada. In totale sono state sequestrate dalla Polizia locale 2 tonnellate di frutta e verdura.