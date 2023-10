Bonus facciate: scoperta in Puglia frode da 72 milioni per cessioni di credito di imposta

La GdF di Barletta, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Trani, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo impeditivo e per equivalente, nei confronti di cinque persone fisiche e quattro società della Bat, finalizzato alla confisca di beni immobili, mobili registrati e di disponibilità finanziarie, per un valore complessivo di oltre 72 milioni di euro.

Le articolate indagini di polizia giudiziaria, protrattesi per oltre un anno, hanno permesso alle Fiamme Gialle di ricostruire una rete di soggetti che, interagendo sull'intero territorio nazionale, autocertificavano lavori edili e interventi di recupero del patrimonio edilizio relativi al 'Bonus facciate' 'Sismabonus' e al 'Bonus ristrutturazione', in realtà del tutto inesistenti, suscettibili di rimborso fiscale mediante la concessione di crediti di imposta.

L’analisi della documentazione relativa alle fittizie opere edilizie, incrociata con le indagini finanziarie dei conti correnti delle società e delle persone sottoposte ad indagine, nonché con le informazioni ricevute Nucleo Speciale Entrate della Guardia di Finanza di Roma nell’ambito della cabina di regia per il contrasto alle frodi in materia di crediti d’imposta, ha permesso di far emergere un articolato sistema di truffa relativo a centinaia di cessioni creditizie operate da persone fisiche assolutamente indigenti, le cui posizioni patrimoniali e reddituali risultavano incompatibili con i lavori apparentemente commissionati alle imprese edili.

In particolare, gli indagati, chiamati a rispondere del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), nonché del reato di reimpiego di danaro (648 ter c.p.), trasmettevano telematicamente, tramite accesso alla 'piattaforma web' predisposta dall'Agenzia delle Entrate, una moltitudine di comunicazioni di cessioni di credito con dati non veritieri, attestando l’esecuzione di lavori edili di rilevante valore mai eseguiti e su beni immobili inesistenti, ovvero appartenenti a soggetti estranei ai fatti.

Crediti che venivano poi ricevuti nel 'cassetto fiscale' delle società, accettati e successivamente impiegati nelle attività economiche delle stesse società, che in questo modo ottenevano un cospicuo ma indebito risparmio fiscale.

La Procura della Repubblica di Trani, ritenuti idonei gli elementi minuziosamente acquisiti e rielaborati dagli investigatori delle Fiamme Gialle, ha proposto ed ottenuto dal Gip presso il locale Tribunale di Trani, il sequestro impeditivo dei crediti d’imposta inesistenti, delle partecipazioni o quote di tutte le società e delle aziende riconducibili agli indagati, nonché - per equivalente - delle somme di denaro depositate sui conti correnti bancari, contestando altresì la responsabilità in capo alle società degli illeciti amministrativi, ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

L’attività eseguita palesa il quotidiano impegno della Guardia di Finanza per garantire la corretta destinazione delle ingenti risorse pubbliche stanziate a favore delle famiglie e delle imprese e, unitamente all’attività di aggressione patrimoniale sotto la direzione della locale Autorità Giudiziaria, conferma il suo ruolo esclusivo di polizia economico finanziaria, a presidio degli interessi finanziari dello Stato, degli Enti locali e dell’Unione europea.