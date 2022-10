I frati lasciano il Convento di Serracapriola: "Via dopo la festa di San Francesco. E' un grande dolore"

“Con grande rammarico e profonda sofferenza devo comunicare che dopo la festa di san Francesco i frati lasceranno il convento di Serracapriola”. La comunicazione, firmata da Fra’ Maurizio Placentino, ministro provinciale dei Frati Minori Cappuccini della Provincia religiosa di Sant’Angelo e Padre Pio, va dritta al punto. La lettera è stata inviata ieri mattina, 1° ottobre, al sindaco di Serracapriola, Giuseppe D’Onofrio, e alla comunità dei fedeli, per annunciare i cambiamenti che, a strettissimo giro, interesseranno Serracapriola e il suo Convento.

“Come sapete la fraternità è stata già formalmente soppressa circa 7 anni fa e, allora, fu stabilita nel convento la presenza di una comunità di suore”, spiega Placentino. “Dopo la presenza delle suore, abbiamo avuto la gioia di poter accogliere i frati polacchi che hanno dato un valido aiuto e una bella testimonianza nella realtà di Serracapriola e della nostra Provincia. Nello scorso mese di giugno i fratelli di Cracovia hanno dovuto lasciare il convento. Da quando siamo venuti a conoscenza di tale decisione da parte dei frati polacchi ci siamo attivati, in un dialogo aperto e sincero con il Vescovo, per cercare di garantire la presenza religiosa nel convento. Si stava mettendo su un progetto che avrebbe garantito la presenza e l’attività di evangelizzazione nel nostro amato convento di Serracapriola, ma come sapete, anche questo progetto ha dovuto arrestarsi”, aggiunge.

“Potete immaginare che per noi frati è un enorme dolore dover lasciare un luogo così caro, che vorremmo potesse continuare ad essere centro di spiritualità ed accoglienza. Purtroppo le nostre forze non ci consentono di realizzare tale proposito e i percorsi alternativi, con fatica cercati, non hanno portato frutto. Io per primo e tutti i miei confratelli siamo stati prima di voi e quanto voi addolorati per le oggettive difficoltà che ci impediscono di continuare a garantire la nostra presenza pastorale in una realtà che ci è cara per diversi motivi: la presenza del servo di Dio padre Matteo da Agnone e del venerabile p. Raffaele da Sant’Elia a Pianisi, la seppur breve permanenza di san Pio da Pietrelcina, il profondo e storico legame con la comunità cittadina, che ha sempre donato ai frati minori cappuccini affetto, stima e vocazioni”, ricorda.

“Tuttavia, il drammatico crollo della disponibilità di frati attivi e l’impoverirsi sempre maggiore della possibilità di un ricambio generazionale sta costringendo tutte le Province cappuccine italiane alla scelta dolorosa di chiudere molti conventi. Da tale critica situazione non è esente la nostra Provincia religiosa che, già da alcuni anni, si avvale della presenza di alcuni confratelli provenienti dall’estero (India e Polonia) sia per vivere un’esperienza sempre più arricchente di una fraternità mondiale sia per sopperire alle nostre difficoltà numeriche. Nonostante ciò, già in altri casi si è dovuto procedere alla riduzione della presenza dei frati o all’affidamento gratuito di nostri immobili ad altre realtà ecclesiali, come è avvenuto ad Agnone e a Torà”, continua.

“Per ora il convento di Serracapriola resterà custodito e curato, la Chiesa sarà accessibile, tutti i giorni, per la visita e la preghiera personale. Dopo la festa di san Francesco saranno sospese le celebrazioni liturgiche. Speriamo che al più presto si possa riprendere l’attività di animazione e di evangelizzazione. Non ci sono mai stati altri progetti che potessero tradire la finalità di un luogo così bello e importante. Siamo profondamente dispiaciuti e addolorati per il rumore e le brutte illazioni che alcuni hanno portato avanti. Insieme alla Curia Generale prendiamo le distanze da tutto ciò. Vi chiediamo di pregare per noi, per il dono di Vocazioni e perché il Signore sia luce ai nostri passi e noi possiamo percorrere sempre i suoi sentieri”, conclude.