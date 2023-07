Fratellini di 6 e 7 anni morti annegati: stavano giocando prima della tragedia, si indaga per omicidio colposo

Nelle more di capire cosa sia reralmente accaduto ai due fratellini di 6 e 7 anni trovati morti dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Bari poco intorno alla mezzanotte di ieri 11 luglio, in un vascone irriguo di un fondo agricolo in contrada Fonterosa, tra Manfredonia e Zapponeta, e di accertare eventuali responsabilità sulla tragedia, la Procura della Repubblica di Foggia ha aperto un fascicolo d’inchiesta per omicidio colposo, ma a carico di ignoti. Non ci sono quindi indagati, meno che mai sul corpo dei bimbi verrà eseguita l'autopsia.

Di Nicolae Daniel e Stefan – due dei quattro figli tutti minorenni di una famiglia romena - si erano perse le tracce dal pomeriggio di ieri, quando i genitori, intorno alle 18.30, non vedendoli giocare come spesso facevano all’esterno del casolare a due piani, hanno notato le ciabattine di entrambi in prossimità dell’invaso profondo circa 3 metri e ampio 160 mq, distante pochissimi metri dal casolare di famiglia.

Immediato è scattato l’allarme lanciato alla polizia. Gli agenti del commissariato sipontino, dopo aver perlustrato l’area, temendo che effettivamente i bimbi fossero finiti nell’invaso, al calar del sole, hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

Il vascone è recintato, tuttavia presenta un buco attraverso il quale sarebbero entrati i due fratellini. Le ciabattine dei fratellini sono state trovate esattamente in quel punto. Mai, prima della tragedia, le due vittime si erano tuffate o comunque sporte nel vascone irriguo.

Tuttavia, resta da chiarire se siano annegati dopo essersi tuffati per rinfrescarsi o se invece uno dei due sia scivolato e l’altro, nel tentativo di salvargli la vita, si sia tuffato anch'egli dentro. Sotto choc la madre e il marito, entrambi braccianti agricoli regolarmente assunti.

Come riportano le agenzie di stampa, un parente delle due vittime ha spiegato che i bambini sapevano del rischio che avrebbero corso qualora avessero provato a farsi il bagno nel vascone: “A volte giocavano con le rane ma sempre davanti al casolare. Forse potrebbero essere caduti nel vascone mentre stavano inseguendo una rana. Sapevano che non dovevano andare nel vascone e giocavano sempre davanti al casolare. Non si allontanavano per nessuna ragione. La famiglia stava dormendo mentre i bambini giocavano fuori".

I funerali di Nicolae Daniele e Stefan, che si svolgeranno domani pomeriggio 13 luglio alle 16 presso la Cattedrale di Manfredonia, saranno celebrati da padre Franco Moscone, vescovo della Diocesi intervenuto già sulla questione.poche ore fa. La Caritas di Manfredonia, invece, si farà carico delle spese per il rito funebre dei due bambini.