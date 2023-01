Binca e Hristo, fratellini di 2 e 4 anni morti nell'incendio della baracca: la conferma del medico legale

Binca e Hristo, fratellini di due e quattro anni, sono morti certamente a causa dell?incendio divampato nella baracca in cui dormivano, all?interno del campo nomadi situato alla periferia di Stornara sulla strada per Cerignola. E? questa la conclusione a cui giunge il medico legale nominato dalla Procura di Foggia, sul caso dei fratellini morti nell?incendio divampato, nel dicembre di due anni fa, nel cosiddetto ?Ghetto dei Bulgari?.

La relazione autoptica è stata depositata nei mesi scorsi, ma il contenuto è trapelato solo negli scorsi giorni. Le indagini, affidate alla dottoressa Roberta Bray, vedono come unica indagata, per l?ipotesi di omicidio colposo, la madre dei due bimbi, Maidenova Dona Gheorgheva. "Un atto dovuto", puntualizzarono all?epoca gli inquirenti, finalizzato a valutare e ravvisare eventuali condotte colpose, di carattere omissivo, in capo alla donna.

Nel corso delle indagini, prorogate nel tempo, sono state ascoltate una dozzina di persone residenti nel campo nomadi e, allo stato, non è noto se altri soggetti sono stati iscritti o meno nel registro degli indagati.

Al momento dell?incendio, emerge ancora dalla relazione del consulente medico-legale, i bambini erano in vita. Un particolare desunto da una serie di accertamenti tecnico-scientifici e che sgombera il campo da ipotesi differenti, quali morte nel sonno per intossicazione da monossido di carbonio o altro tipo di scenario.

?Secondo il medico legale, la morte dei fratellini Binca e Hristo fu causata dalle gravissime lesioni provocate dall?incendio divampato nella baracca in cui dormivano e dove i loro corpo furono trovati purtroppo carbonizzati?, precisa il legale della donna, l?avvocato Roberto De Rossi (nella foto accanto), contattato da FoggiaToday. ?Le conclusioni della relazione autoptica?, aggiunge, ?erano prevedibili e, per quanto mi riguarda, rivestono un rilievo marginale, nella vicenda processuale, rispetto alla posizione della mia assistita. Pertanto, restiamo in attesa delle determinazioni del pubblico ministero per l?esito delle indagini preliminari, al fine di comprendere se siano state ravvisate condotte colpose di carattere omissivo in capo alla madre dei bimbi. Per il resto non c'è altro da aggiungere?.

Il fatto, lo ricordiamo, risale al dicembre del 2021, quando due bambini di nazionalità bulgara - un maschietto di quattro anni e una femminuccia di due - furono trovati senza vita in una baracca completamente distrutta dalle fiamme. A fare la drammatica scoperta, furono i vigili del fuoco, chiamati a domare le fiamme e bonificare l?area colpita. Il rogo avvenne di primo mattino. Disperati i genitori, entrambi giovanissimi: il padre era al lavoro in quel momento, mentre la madre si era allontanata dall?alloggio per raggiungere i bagni comuni, situati poco distante.