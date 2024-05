Caso Gennarone, Baldassini: "Osanniamolo anche per le sacrosante verità di cui ha parlato"

Carlo Baldassini, mattatore sul palco del concerto-evento del primo maggio al Parco San Felice di Foggia, ha commentato così l'uscita infelice del rapper foggiano Gennarone rivolta al Premier Giorgia Meloni: "Bocxxxnara è una parola terribile. Poi rivolta ad una madre è deprecabile, se poi ci metti che è la presidente del consiglio diventa vilipendio di massima carica dello stato".

Il conduttore della giornata che ha permesso a migliaia di foggiani di trascorrere la festa dei lavoratori in città, ha però evidenziato l'altro rovescio della medaglia, ossia le altre parole pronunciate dall'artista incriminato, finito nel tritacarne mediatico e oggetto di una denuncia da parte dell'esponente locale di Fratelli d'Italia Daria Cascarano nonostante le scuse pubbliche. "Nessuno si ricorda delle parole spese dallo stesso artista Gennarone contro tutte le guerre del mondo, anche quelle che non ci raccontano, contro il precariato e per la sicurezza sul lavoro, contro la mafia e la malavita che stritolano questa città e non solo. Nessuno se le ricorda perché le orecchie di chi parla di turpiloquio inascoltabile e di iniziativa orribile sono foderate di pregiudizio, malizia e strumentalizzazione politica".

Dunque, spiega Baldassini riferendosi a Gennarone, "condanniamolo per l’infelice e sessista scelta di quel termine e osanniamolo per le sacrosante verità di cui ha parlato. Usiamo obiettività e onestà intellettuale. Bacchettiamo un figlio di Foggia quando commette un errore, per il quale si è scusato ovviamente da artista intelligente e sensibile quale è e poi ringraziamolo per tutto il resto. Per la sua musica che da anni diffonde cultura del dissenso e per il suo impegno con i giovani artisti di cui si circonda. Per il lavoro che ha fatto alla Casa del Giovane e per tutto il resto".

Carlo Baldassini non risparmia critiche ai "vecchi marpioni della politica di verità e onestà, di rispetto e parità di genere", rispetto ai quali, pur senza fare nomi, non risparmia accuse gravissime sui social. "Ieri sul palco del Primo Maggio Foggia si sono esibiti a titolo gratuito 43 figli di Foggia di età compresa tra i 16 e i 65 anni, tutti con inediti scritti e prodotti da loro stessi e nei quali hanno riversato la loro anima per regalarla a tutti noi. È questo che mi rende profondamente orgoglioso di avervi partecipato".