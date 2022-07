Eventi franosi alle Tremiti: interdette zone a rischio

Recenti eventi franosi che si sono verificati presso l’isola di San Domino, per fortuna senza conseguenze a persone o cose, hanno spinto la Capitaneria di Porto di Termoli - delegazione di spiaggia delle Isole Tremiti - a rilanciare l'ordinanza 26 del 25 luglio 2014 relativa alla “interdizione specchi acquei prospicenti la fascia costiera delle Isole Tremiti interessa da eventi franosi ”

Le zone a rischio sono la spiaggetta 'Cala Matano' (lato sinistro guardando il mare, in corrispondenza della falesia, la falesia in corrispondenza della 'Grotta del Sale', la zona degli anfratti in corrispondenza di 'Cala delle Roselle', la falesia in corrispondenza della 'Grotta delle viole', quella in corrispondenza della località 'I tre segni' e quella della 'Grotta del bue marino'.

E ancora, tutto il tratto di costa compreso tra 'Punta del Diamante' e 'Cala del diamante' denominato 'I pagliai'; dalla base della 'Toppa del caino' verso la banchina di San Domino lato Sud, lo 'Scoglio dell'elegante' e il perimetro dell'Isola San Nicola caratterizzato da falesie rocciose, ad esclusione delle zone portuali.

La Capitaneria di Termoli, ordina il diveto di balneazione, la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di tutte le unità navali, la pesca professionale e/o sportiva con qualunque tecnica, lo svolgimento di qualsivoglia attività subacquea e di superficie professionale e/o ludico sportiva, nonché ogni altra attività direttamente e/o di riflesso connessa con l'uso del mare