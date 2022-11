Tre mesi in Rianimazione a un passo dalla morte, altri sei in un centro tetraplegico: "Franco ha bisogno di Foggia"

Per Franco Pompa, 61enne di Foggia, è stato un anno drammatico. La mattina del 19 febbraio scorso è precipitato da una impalcatura in via Bainsizza, zona Stazione, mentre lavorava in un cantiere edile. Trasportato d'urgenza al Policlinico Riuniti di Foggia, ha trascorso tre mesi in Rianimazione e altri sei ad Imola in un centro di riabilitazione tetraplegico. Nel mezzo ha subito una serie di interventi chirurgici. E' affetto da tetraplagia.

A distanza di nove mesi dal grave accadimento, il figlio Gianni e i familiari, si rivolgono ai foggiani chiedendo di partecipare ad una raccolta fondi lanciato su Splitted (qui per partecipare). Franco ce l'ha messa tutta per affrontare le infinite difficoltà che ha incontrato. Ora, dopo un lungo ricovero nel nord dell'Italia, tanti sacrifici e sforzi, è quasi pronto per poter rientrare a casa sua, abbracciare moglie, figli, nipoti, parenti e amici.

Tuttavia, per poterlo accogliere nel migliore dei modi è necessario rendere l'abitazione funzionale alle sue esigenze. "Le spese sostenute fin adesso sono state veramente tante, e ce ne saranno ancora. Dato che i tempi burocratici sono lunghi insieme, diamo loro una mano affinché questa famiglia si riunisca, donando loro anche la giusta assistenza medica e sanitaria, il prima possibile. Facciamo sentire la nostra vicinanza e il nostro supporto al nostro caro Franco e alla sua famiglia" si legge nella richiesta d'appello.