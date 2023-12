Morte Francesco Positano: condannato il capo plotone, la verità dopo 13 anni

Con una sentenza in primo grado, il Tribunale di Roma ha condannato, poco fa, il capo plotone Vincenzo Ricciardi che, il giorno della morte di Positano era presente: 3 anni e 6 mesi di reclusione per omicidio colposo con violazione alle norme sulla sicurezza, secondo l'art. 589 comma 2. Assolto, invece, Matteo Rabbone, l'autista del mezzo su cui stava viaggiando Positano.

Nell'udienza del 18 dicembre, il Pm Erminio Amelio, dopo una requisitoria durata 7 ore, aveva chiesto, per i due imputati, una condanna a 5 anni ma il Giudice, la dottoressa Carmela Foresta, ha ritenuto di assolvere almeno uno dei due. Le motivazioni si potranno leggere successivamente.

In aula erano presenti il papà e il fratello di Francesco Positano, mentre la mamma non è potuta essere presente per motivi di salute. Questa sentenza, quindi, stabilisce che Francesco non morì per una banale caduta dal mezzo fermo, bensì accadde altro.

Come hanno sempre sostenuto i genitori del caporalmaggiore, per quasi 13 anni i commilitoni hanno nascosto la verità.